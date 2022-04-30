Bilecik-Eskişehir yolundaki araç yangını ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bilecik- Eskişehir kara yolunda yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi.

Bilecik-Eskişehir kara yolu Baharözü mevkisi yakınında G.D. idaresindeki 34 YC 0888 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.