Son dakika gündem: Bilecik'in İkizce köyünde karantina sona erdi - Son Dakika

Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde bu uygulama sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İkizce'de karantinanın 25 Şubat'ta Vali Bilal Şentürk başkanlığında düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesine, hamam, sauna ve masaj salonlarının 07.00-19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasite sınırı uygulanmak şartı ile faaliyet gösterebilmesi yönünde karar alındığı bildirildi.