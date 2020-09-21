Cesetler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eskişehir 'den kiraladıkları otomobille bölgeye geldiği belirlenen çiftin, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı, Yusuf U'nun Handan B'yi öldürdükten sonra yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yusuf U. (30) ve Handan B'nin (24) silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde bir kişinin, kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bilecik'te iki kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

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