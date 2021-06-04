Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru köpek itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Otomobilin motor bölümünden yavru bir köpeğin sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, köpeği bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin altına girerek motor ile tekerlek arasına sıkışan yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bilecik'te otomobilin motor bölümüne giren yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika