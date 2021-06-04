Son dakika gündem: Bilecik'te otomobilin motor bölümüne giren yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, otomobilin altına girerek motor ile tekerlek arasına sıkışan yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Otomobilin motor bölümünden yavru bir köpeğin sesinin geldiğini fark eden vatandaşlar, köpeği bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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