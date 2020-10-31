Son dakika gündem: Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı

31.10.2020 00:57
Son dakika gündem: Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı, System.String[]

Son dakika haber: Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada bulunduğunu ifade ederek: "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında aramızdan ayrıldı.

Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu'nun açılışında konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada bulunduğunu ifade ederek: "Merhum Zeynur Çetinkaya 52 yaşında aramızdan ayrıldı. Eşi kızı ve damadının onun hatırasını bu anaokulunda yaşatması çok güzel bir şey" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının eski Başbakan Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde ortaklaşa yürüttüğü 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında Afyonkarahisar Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu törenle açıldı. Pandemi süreci nedeniyle 24 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu, ay ve yıldız mimarisi ile inşa edildi. Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu açılışı için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan son Başbakan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Afyonkarahisar'ın kavşak noktada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;

"Gazi meclisimizin başlattığı istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlandığı ilimiz Afyonkarahisar'dır. Evet Afyonkarahisar her zaman bu topraklarda önemli bir görev ifa etmiştir. Adeta doğuyla batının kuzeyle güneyin buluştuğu kavşak noktasındaki güzel bir ilimiz. 2016 yılında eşim Öğretmen Semiha hanımla planlığımız projedir. Projeyi Türk Kızılayı'yla beraber yapmayı kararlaştırdık. Neden Türk Kızılay'ı? Çünkü Türk Kızılay'ı asırlık kuruluşumuz özellikle son 15- 20 yılda çok büyük mesafe kat etti. Bu hafta aynı zamanda Kızılay haftası Kızılay haftasında çok anlamlı çok anlamlı projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra açılışını yapacağımız Zeynur Çetinkaya Anaokulu'nu yaptıran, destekleyen kızı sayın İmral Yıldız hanımefendi burada çok güzel bir konuşma yaptı. Anlamlı bir konuşma yaptı. Merhum Zeynur Çetinkaya henüz 52 yaşında bu dünyadan ahirete aramızdan ayrıldı ama aile olarak eşi kızı damadı onun hatırasını ismini bu anaokulunda yaşatmak çok güzel bir şey."

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım ve protokol üyeleri okulun açılış kurdelesini kesti. Daha sonra okulu gezen Yıldırım ve beraberindekiler okulu gezerek, öğrencilere hediyeler verdi. - AFYONKARAHİSAR

Binali Yıldırım, Çetinkaya, Kızılay, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami Sığacık'ı yerle bir etti İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 28 yaşındaki futbolcu kurtarıldı Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın "Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez" sözleri sosyal medyada gündem oldu Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 786'ya yükseldi İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak
Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı Son Dakika: İzmir'de kurtarma çalışmalarının simge ismi Buse, 9.5 saat sonra enkazdan kurtarıldı         
00:23
İzmir'de kurtarma çalışmalarının simgesi Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler İzmir'de kurtarma çalışmalarının simgesi Buse'ye ulaşıldı! İşte ilk görüntüler         
23:19
Enkaz altında kalan gencin ekiplere Enkaz altında kalan gencin ekiplere "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağladı         
23:03
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı         
22:28
Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında Deprem sonrası aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 16 kullanıcı tespit edildi, 3 kişi gözaltında         
20:51
6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi         
19:49
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi Fransız milletvekili, Ermeni şiddetini protesto eden Türklerin sınır dışı edilmesini istedi         
17:23
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı         
17:12
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 01:12:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da anaokulu açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei