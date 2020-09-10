Son dakika gündem: Bingöl'de komandolar, Suriye'ye uğurlandı
Son dakika haberi... BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.
BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.
TSK'nın Suriye görev gücüne katılmak üzere Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine ilişkin Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin Suriye'de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Afrin'de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen personelin uğurlama töreni il protokolü, personel aileleri ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla icra edilmiştir" denildi.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un skandal sözleri sonrası dikkat çeken paylaşım: Bizi yiyemezsiniz Bakan Koca'dan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi için duygu dolu paylaşım geldi Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi