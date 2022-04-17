Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

17.04.2022 23:36

Son dakika haberler: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu.

Eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü
Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

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Fethiye, kavga, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bir kişi ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü - Son Dakika


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