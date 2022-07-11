Son dakika haber | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN YARALAYIP, İSMAİL'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN YARALAYIP, İSMAİL'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

11.07.2022 12:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te kavga sırasında tabancayla ateş açıp dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger'i (42) yaralayan, İsmail Demircan'ı (17) da öldüren Gazi Güngör (49) tutuklandı.

GAZİANTEP'te kavga sırasında tabancayla ateş açıp dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger'i (42) yaralayan, İsmail Demircan'ı (17) da öldüren Gazi Güngör (49) tutuklandı. Güngör, Koçger'i yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olay, 9 Temmuz'da İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gazi Güngör, dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha Koçger ile bayram ziyaretinden dönerken, İsmail Demircan'la karşılaştı. Gazi Güngör ile İsmail Demircan arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Gazi Güngör, yanındaki tabancayı çıkarıp, rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, İsmail Demircan ve Semiha Koçger'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan İsmail Demircan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demircan'ın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Demircan'ın cesedi Nurdağı İlçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde toprağa verildi.

DURUMU AĞIR

Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği Semiha Koçger ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Koçger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU'

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Gazi Güngör, savcılık ifadesinde "Aramızda daha önceden bu yana husumet bulunuyor. İsmail Demircan eşime ahlaksız teklifte bulundu. Benim de namusum şerefim var. Olay günü üzerime araba sürdüler. Beni darbetmeye çalıştı. Olay anında eşimi karımı yanlışlıkla vurdum" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Güngör, tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN YARALAYIP, İSMAİL'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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