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Son dakika gündem: Birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü

12.02.2022 01:59
Son dakika gündem: Birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'da Hayrettin Avağ (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ANTALYA'da Hayrettin Avağ (45), birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin (41) oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Behiye T. ise darbedildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi. Bu durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Y. ile yeğeni Serdar T., eve gelerek Hayrettin Avağ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T., bıçakla Hayrettin Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Mehmet Y. ile Serdar T., daha sonra Behiye T.'yi de darbetti. Durumun 112'ye bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Y. ile Serdar T. polise teslim olurken, sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Hayrettin Avağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Behiye T.'yi hastaneye kaldırdı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİDurumu haber alan Hayrettin Avağ'ın yakınları cinayetin işlendiği evin olduğu adrese geldi. Sinir krizi geçiren Avağ'ın yakınları, Behiye T.'ye ait olduğu değerlendirilen otomobile zarar verdi. Polis ekipleri, kalabalıktan dolayı takviye ekip isterken, bölgeye çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de geldi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni çevik kuvvet ekiplerinin kontrolü altında cenaze aracına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika gündem: Birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü
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Çevik Kuvvet, Polis, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Birliktelik yaşadığı kadının oğlu ve yeğeni tarafından öldürüldü - Son Dakika


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