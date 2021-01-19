Son dakika gündem: BM, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararını uluslararası hukukun açıkça ihlali şeklinde nitelendirdi - Son Dakika

Son dakika gündem: BM, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararını uluslararası hukukun açıkça ihlali şeklinde nitelendirdi

19.01.2021 13:01
Son dakika gündem: BM, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararını uluslararası hukukun açıkça ihlali şeklinde nitelendirdi, System.String[]

Son dakika haberleri: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 800 yeni konut inşası kararının, uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 800 yeni konut inşası kararının, uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in İsrail makamlarının çoğu işgal altındaki Batı Şeria'nın derinliklerinde bulunan yaklaşık 800 yerleşim konutu için plan sunma kararından derin endişe duyduğunu kaydetti.

Guterres, açıklamada "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yeri kurulmasının herhangi bir yasal meşruiyeti olmadığını ve uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini" aktardı.

İsrail'e Batı Şeria'daki yeni yerleşim inşasını durdurma çağrısı

BM Genel Sekreter'i İsrail'i; iki devletli çözüm ile adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil eden bu tür kararları durdurmaya ve tersine çevirmeye çağırdı.

Guterres, yerleşim yerlerinin genişletilmesinin; çatışma riskini artırdığı, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını engellediği, işgalin sona ermesi ve 1967 öncesi sınırlara dayanan bitişik, egemen ve yaşayabilir bir Filistin devletinin kurulması olasılığını yıprattığı konusunda uyardı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi, pazar günü Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını duyurmuştu.

Aynı örgüt daha önceki açıklamalarında, İsrail hükümetinin Donald Trump'ın başında olduğu ABD yönetimi döneminde Batı Şeria'daki yerleşimlerini öncekilere göre ikiye katladığını ilan etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" açıklamıştı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BM, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararını uluslararası hukukun açıkça ihlali şeklinde nitelendirdi - Son Dakika


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