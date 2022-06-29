BM Sudan Temsilcisi Peretz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yetkilileri, barışçıl toplanma hakkını ve ifade özgürlüğünü koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: BM Sudan Temsilcisi Peretz, askeri yönetim karşıtı göstericileri koruma çağrısı yaptı - Son Dakika

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