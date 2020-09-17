Son dakika gündem: Böbrek naklinde eşleştirme projesine TÜBİTAK desteği - Son Dakika

Ege Üniversitesinin (EÜ) ortağı olduğu "Kadavradan böbrek naklinde alıcı-verici eşleştirmesi için istatistik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi" adlı proje, destek almaya hak kazandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteden 6 araştırmacı ve 2 bursiyerin yer aldığı, yürütücülüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pembe Keskinoğlu'nun yaptığı "Kadavradan böbrek naklinde alıcı-verici eşleştirmesi için istatistik karar destek sistemlerinin geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK-1003 Sağlık Hizmetleri Çağrı Programı kapsamında desteklenecek.

Proje kapsamında böbrek yetmezliği hastalarında böbrek nakli sürecinde en uygun alıcı-verici eşleştirmenin geliştirilmesi yönünde istatistik verilerinden destek alınarak çalışmalar yapılacak.

Projenin Ege Üniversitesi ortağı olan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Türkiye'deki kadavra nakilleri verilerini 30 yıl geriye yönelik değerlendirerek eşleştirme için en uygun istatistik modeli tahminlemek ve modelde etkili değişkenleri belirlemek istediklerini ifade etti.

Sonucu en iyi tahminleyen istatistik modeli klinik kararlarla birleştirerek böbrek nakli için bir hesaplayıcı sistem geliştireceklerini kaydeden Keskinoğlu, "En çok nakil yapan ve izleyen üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinin araştırmada yer alması ile bu çalışmanın sonuçlarının ülke düzeyinde uygulama için başlangıç oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Keskinoğlu "Donör olarak incelenen bireylerin HLA doku tipi sıklıklarının saptanması" alt projesi kapsamında da toplumun doku tipi sıklığının tespiti adına en az 30 bin kişinin doku tipi sonuçları değerlendirileceğini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak de seçkin bilim kurumlarından akademisyenlerden oluşan ekibin, böbrek naklinde alıcı ve vericinin eşleşmesine yönelik yürüttüğü projenin çıktılarının sağlık sistemine faydalı olacağına inandığını belirtti.