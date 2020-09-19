Son dakika gündem: Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ziraa alanda çıkan yangında arı kovanları zarar gördü.Yangın, 17.00 sıralarında Bodrum'un kırsal Çamlık Mahallesi'nde ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangına müdahele ederken aynı zamanda durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, yangında bölgedeki bazı arı kovanları zarar görürken, yaklaşık 500 metrekarelik alan kül oldu.