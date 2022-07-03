Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İngiltere uyruklu Jake Robert Mclean (33) idaresindeki 34 EEY 035 plakalı otomobil, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada Mclean'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan İngiliz Y.O. (28) sağlık ekibince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi ise hastane morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bodrum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika