Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika