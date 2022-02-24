Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

24.02.2022 13:55
Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta B.B.A. ve kardeşi M.A. ile S.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C. yanındaki bıçakla kardeşleri çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kardeşler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Ağır yaralı B.B.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Aker, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bolu'da bıçaklı kavgada 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika


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