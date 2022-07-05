Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

05.07.2022 17:57
Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü

Son dakika gündem haberi... Bolu'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Bolu'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Karaçayır Mahallesi Şehit Selen Paşa Caddesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle üzerindeki elbisesi alev alan Şükran Emre (68), çığlık atarak dışarı çıktı.

Emre'nin üzerinde alevler olduğunu gören caddedeki iş yeri çalışanları, kadının üzerine su dökerek alevleri söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde yanan halıda soğutma çalışması yaptı.

Sağlık ekipleri, Şükran Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Başkanlığına gönderildi.

Öte yandan olay yerine gelen Emre'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bolu'da evde çıkan yangında elbisesi tutuşan kadın öldü - Son Dakika

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