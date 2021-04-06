Son dakika gündem: Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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