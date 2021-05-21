Son dakika gündem: Bolu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bolu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

21.05.2021 11:25
Son dakika gündem: Bolu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkelerinde DEAŞ adına faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ülke güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen Irak uyruklu A.R. ve M.A.S.H ile Suriye uyruklu U.A'yı yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Türkiye'de herhangi bir suç kaydı bulunmadığı belirlenen 3 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bolu'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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