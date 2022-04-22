Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Bolu'da, kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta ikamet eden M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.