Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü

22.04.2022 15:13
Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü

Son dakika haberleri... Bolu'da, kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bolu'da, kocası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Aycan Sokak'ta ikamet eden M.E. (78) ile 2 çocuk annesi eşi Nur E. (71) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfakta bulunan bıçağı alan M.E, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede N.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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Bahçelievler Mahallesi, Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bolu'da yaşlı kadın, eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika


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