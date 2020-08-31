Son dakika gündem: Bomba korkusu yaşatan sırt çantasından kıyafet çıktı

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, bank üzerine bırakılan sırt çantası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

ELAZIĞ'da, bank üzerine bırakılan sırt çantası, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı. Gece yarısı, Gazi Caddesi üzerindeki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, çantayı kontrollü olarak fünyeyle patlattı. Çantadan kıyafet çıktı.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:23 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bomba korkusu yaşatan sırt çantasından kıyafet çıktı - Son Dakika

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