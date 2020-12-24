Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
24.12.2020 17:48
Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, PTT yakınındaki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutu, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.
ADIYAMAN'da, PTT yakınındaki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutu, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Bomba paniğine neden olan kutunun boş olduğu ortaya çıktı.
Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT önündeki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutuyu görenler, bomba şüphesiyle polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı.Bomba imha uzmanı da şüpheli kutuyu, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan kutuyu bırakan araştırılıyor.
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