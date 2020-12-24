Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı

24.12.2020 17:48
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, PTT yakınındaki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutu, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

ADIYAMAN'da, PTT yakınındaki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutu, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Bomba paniğine neden olan kutunun boş olduğu ortaya çıktı.

Eskisaray Mahallesi'nde bulunan PTT önündeki kaldırıma bırakılan poşet içindeki kutuyu görenler, bomba şüphesiyle polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı.Bomba imha uzmanı da şüpheli kutuyu, fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Boş olduğu anlaşılan kutuyu bırakan araştırılıyor.


Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı

Bomba, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı Halk otobüsünde kadınları taciz edip cinsel organını gösteren şüpheliye 2 yıl hapis istemi İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış         
16:53
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi         
15:35
Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı         
15:19
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile         
15:15
2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı 2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı         
14:56
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı Ermenistan'da protestocular Başbakanlık binasını kuşattı         
13:39
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu Medyumun uygunsuz koşullarda beslediği 20 köpek ve 16 kediye el konuldu         
12:08
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 17:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei