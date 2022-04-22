Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA

22.04.2022 00:05

Son dakika gündem haberi: TRABZON'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

TRABZON'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay behçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu. Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA
Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA

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Azerbaycan, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇAY BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ; OLAY ANI KAMERADA - Son Dakika
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