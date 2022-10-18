Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

18.10.2022 15:45

Son dakika haberler: KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait eve gitti. Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç'a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç'a ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum diyerek gözyaşı döktü.

Polis, olayın ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı. Sorguç'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şahin Kılıç, Başiskele, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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