SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika

SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti

15.12.2020 12:27

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeyi reddetti.

Bosna Hersek'e dün gelen Lavrov'un, ilk önce ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Lavrov'un programında bugün başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesi ile görüşmesi yer alsa da Cumhurbaşkanlığı binasındaki görüşmeye sadece Sırp üye Milorad Dodik katıldı.

Dodik-Lavrov görüşmesinin sürdüğü saatlerde Komsic ile Dzaferovic ortak basın toplantısı düzenledi.

Komsic, dün akşam yapılan toplantıda salonda Bosna Hersek bayrağı bulunmamasını "saygısızlık" olarak nitelendirerek uluslararası arenadaki en önemli isimler arasında bulunan Lavrov'un katıldığı bir toplantıda yapılanların devlet kurumlarını görmezden gelmek anlamı taşıdığını söyledi.

Lavrov'un "RS'nin askeri tarafsızlığına saygı duyduğu" ifadelerine de değinen Komsic, "Bu, Bosna Hersek devlet kurumlarının karar alma yetkisini hiçe sayan bir tutumdur. Lavrov, RS entitesinin tek başına karar alamayacağını iyi biliyor." dedi.

Komsic, yaşanan olumsuzluklar üzerine Lavrov ile görüşmeye katılmadıklarını vurgulayarak "Biz bu durumda Rusya ile nasıl dostane ilişkiler yürütelim?" ifadelerini kullandı.

"Bizimle dost kalmak isteyenler kararlarımıza saygı duymalı"

Dzaferovic de Rusya'nın güçlü bir devlet ancak Bosna Hersek'in de bir gururu olduğunu vurgulayarak "Rusya, Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğunu söyledi ama dün akşam yapılan açıklamalar bunun tersini gösteriyor." dedi.

Dayton'a saygı duymanın Bosna Hersek devletine, bütünlüğüne, kurumlarına ve bayrağına saygı duymakla eş değer olduğunu belirten Dzaferovic, "Dayton'a saygı duymak Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) varlığına da saygı duymak demektir. Onu inkar etmek saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Dzaferovic, Bosna Hersek'in 2005'ten bu yana NATO üyelik yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğine işaret ederek "İç politikadaki hedeflerimiz Dayton'a saygı duymak ve bu ülkede yaşayan tüm milletlere eşit davranmak. Dış politikamız ise Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğidir. Bunlar kurumlarımızca belirlenen hedeflerdir." diye konuştu.

AB ve NATO'daki dostlarına da bir mesaj ilettiklerini aktaran Dzaferovic, "Bizler kararlı ve gururlu insanlarız. Bir kez karar aldık mı ona uyarız. Bizimle dost kalmak isteyenler, ki buna Rusya da dahil, buna saygı duymalıdır." dedi.

SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti
SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti
SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti
SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti

Zeljko Komsic, Saraybosna, Boşnak, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SARAYBOSNA - Bosna Hersekli liderler Dzaferovic ile Komsic, Rus Bakan Lavrov ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika


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