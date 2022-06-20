Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler

Maddi hasarlı kazanın ardından, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler kamyon sürücüsünü komaya soktu

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü. Kamyon sürücüsünün bayılıp yere yığılmasının ardından öldüğünü zannederek kaçan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Kafasında 14 kırık oluşan kamyon sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi devam ederken şüphelilerin salıverildiği öğrenildi.

Olay Çine İlçesi'ne bağlı Söğütçük Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın yönüne giden C.U.'nun kullandığı 09 C 3902 plakalı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. yönetimindeki 09 LN 900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobildekilerin halini sormak için duran kamyon şoförüne iddiaya göre, otomobil sürücüsü 31 yaşındaki Y.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki M.K., 52 yaşındaki T.Ç. 36 yaşındaki E.Ç ve 45 yaşındaki T.A. kamyonun camlartnı kırarak darp etmeye başladı.

Başına vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı vurulan kamyon şoförü acılara dayanamayıp kamyonun direksiyonunda bayılıp kalınca saldırganlar şahsın öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı. Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren C.U.'nun yanına gelen mesai arkadaşları 27 yaşındaki C.U.yu baygın vaziyette buldu.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.U. burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafatasında 14 kırık oluştu

Burada yapılan muayenesinde kafasında 14 ayrı kırık olan C.U. yoğun bakım servisine alındı. Oğlunun komda ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can, olaydan sonra gece yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek "Adalet istiyorum" dedi.

Şu anda oğlunun konuşamadığını belirten Tuncay Can, "Oğlum bir otomobil ile kazaya karışıyor. Maddi hasarlı da olsa kazadan sonra karşı tarafın halini hatrını9 sormak için durduğunda otomobil şoförü ile birlikte araçtan inen 5 kişi önce parke taşı ile kamyonun camını kırıp sonra kafasına taşla vurmaya başlıyor. Oğlum baygınlık geçirince öldü zannedip bırakıp gidiyorlar. Bu kişiler gece jandarma tarafından yakalandı. Ancak ifade verip çekip gittiler. Adalet istiyorum" diye konuştu.