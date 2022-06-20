Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler

20.06.2022 14:42

Böyle öfke görülmedi.

Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler

Maddi hasarlı kazanın ardından, otomobil sürücüsü ve beraberindekiler kamyon sürücüsünü komaya soktu

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından otomobil sürücüsü beraberindekilerle kamyon sürücüsünü öldüresiye dövdü. Kamyon sürücüsünün bayılıp yere yığılmasının ardından öldüğünü zannederek kaçan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Kafasında 14 kırık oluşan kamyon sürücüsünün yoğun bakımda tedavisi devam ederken şüphelilerin salıverildiği öğrenildi.

Olay Çine İlçesi'ne bağlı Söğütçük Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın yönüne giden C.U.'nun kullandığı 09 C 3902 plakalı hafriyat kamyonu, Söğütçük mevkisinde Y.D. yönetimindeki 09 LN 900 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan sonra otomobildekilerin halini sormak için duran kamyon şoförüne iddiaya göre, otomobil sürücüsü 31 yaşındaki Y.D. ile araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki M.K., 52 yaşındaki T.Ç. 36 yaşındaki E.Ç ve 45 yaşındaki T.A. kamyonun camlartnı kırarak darp etmeye başladı.

Başına vücudunun çeşitli yerlerine parke taşı vurulan kamyon şoförü acılara dayanamayıp kamyonun direksiyonunda bayılıp kalınca saldırganlar şahsın öldüğünü zannedip olay yerinden kaçtı. Kazadan hemen sonra kamyondaki telsiz ile kaza yaptığı bilgisini veren C.U.'nun yanına gelen mesai arkadaşları 27 yaşındaki C.U.yu baygın vaziyette buldu.

Ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.U. burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kafatasında 14 kırık oluştu

Burada yapılan muayenesinde kafasında 14 ayrı kırık olan C.U. yoğun bakım servisine alındı. Oğlunun komda ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Tuncay Can, olaydan sonra gece yakalanan 5 zanlının ifadesi alındıktan sonra salıverildiğini belirterek "Adalet istiyorum" dedi.

Şu anda oğlunun konuşamadığını belirten Tuncay Can, "Oğlum bir otomobil ile kazaya karışıyor. Maddi hasarlı da olsa kazadan sonra karşı tarafın halini hatrını9 sormak için durduğunda otomobil şoförü ile birlikte araçtan inen 5 kişi önce parke taşı ile kamyonun camını kırıp sonra kafasına taşla vurmaya başlıyor. Oğlum baygınlık geçirince öldü zannedip bırakıp gidiyorlar. Bu kişiler gece jandarma tarafından yakalandı. Ancak ifade verip çekip gittiler. Adalet istiyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 20:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle öfke görülmedi... Öldü diye bırakıp gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement