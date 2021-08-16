Son dakika gündem: Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı yıkılıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar alan 6 katlı Fatih Apartmanı'nın yıkımına başlandı.

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkımı için çalışma başlatıldı.

İş makineleri ve itfaiyenin de katılımıyla başlayan yıkımı çevredeki bazı vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.

Yıkım çalışması drone ile havadan da görüntülendi.