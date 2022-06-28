Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

Kastamonu 'da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Bozkurt, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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