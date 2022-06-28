Son dakika gündem: Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

28.06.2022 19:27
Son dakika gündem: Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bozkurt ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Ezine Çayı girişinde zarar gören köprü onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. DSİ ekipleri, Ezine Çayı'nın yatağında da çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, debinin azalmasının ardından iş makineleriyle İnebolu Çayı'na girdi. Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye başladı.

Kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

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Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Bozkurt, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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