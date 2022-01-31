Son dakika gündem: Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 19 kişi öldü - Son Dakika

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 28 Ocak'tan bu yana 19 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, eyalette şiddetli yağışların neden olduğu felaketler nedeniyle yaklaşık 500 aile evsiz kaldı.

Yetkililer, 7'si çocuk 19 kişinin yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda öldüğünü bildirdi.

Bunun yanı sıra 9 kişinin yaralandığı, kayıp 4 kişiyi de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yağışlardan etkilenen bölgelerde havadan inceleme yapan Sao Paulo Valisi Joao Doria, 2,8 milyon dolarlık acil yardım paketini onayladığını belirtti.

Aruja, Francisco Morato, Embu das Artes ve Franco da Rocha yağışlardan kötü etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Aralık ayından bu yana devam eden yağışlar Brezilya'da sel ve heyelanlara yol açmıştı. Felaketlerde Bahia ve Minas Gerais eyaletlerinde 40'tan fazla kişi ölmüştü.