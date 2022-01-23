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Son dakika gündem: Brüksel'de 50 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Brüksel'de 50 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

23.01.2022 19:30
Son dakika gündem: Brüksel'de 50 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Son dakika haberi: Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu en az 50 bin kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelenlerin de aralarında bulunduğu en az 50 bin kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti, göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Brüksel polisine göre, Belçikalıların yanı sıra Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya'dan gelen 50 binden fazla kişi, öğle saatlerinde Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürüyen kalabalık, özgürlük sloganları attı, "Aşıya hayır", "Belçika değil, Belgistan: Sahte Demokrasi", "1930'ların Almanyası'nı hatırlayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Organizatörlerin 100 bin civarı olduğunu belirttiği katılımcıların çoğunlukla maske takmadığı, bir kısmının yüzünü gizlediği görüldü.

"Europeans United" (Birleşik Avrupalılar) isimli kuruluş tarafından organize edilen, 600 kadar Avrupalı organizasyonun destek verdiği yürüyüş, Parc Cinquantenaire'de (50. Yıl Parkı) son buldu.

Polisle arbede yaşandı

Yürüyüş sırasında Schuman Meydanı'nda bazı gruplar, polise sapanlarla saldırdı, caddelerdeki dekoratif saksıları yaktı, bazı araçlara ve AB Dış İlişkiler Servisi binasına zarar verdi.

Dev ekranların kurulduğu ve konserlerin sürdüğü 50. Yıl Parkı'nda da kalabalığın arasına karışan aşırıcı grup ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Polis, olay çıkaran protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Taşkınlık çıkaranların aşırıcı Antifa grubundan olduğu bildirildi.

Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin, 19 Aralık'ta yine binlerce kişinin katılımıyla sağlık tedbirleri protesto edilmiş, polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Brüksel'de 50 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti - Son Dakika


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