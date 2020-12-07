Son dakika gündem: Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonundaki terör saldırısı davası başladı

Son dakika haberi... Davayı takip etmek için gelenlerin aranması Basın mensuplarının bekleyişi Röportajlar Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonunda 22 mart 2016'da 34 kişinin yaşamını yitirdiği ve 134 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 8 sanığın...

Davayı takip etmek için gelenlerin aranması Basın mensuplarının bekleyişi Röportajlar Brüksel Havaalanı ve Maalbeek metro istasyonunda 22 mart 2016'da 34 kişinin yaşamını yitirdiği ve 134 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün başladı. Eski NATO karargahında geçici olarak kurulan duruşma salonda görülen ve yaklaşık 1300 kişinin takip edeceği davanın 18 Aralık'ta sonlanacağı belirtildi.

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