Son dakika gündem: Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı

20.01.2021 13:11
Son dakika gündem: Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama programı kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlılara ve personele CoronaVac aşısının ilk dozu uygulandı.

Huzurevi Müdürü Abdullah Sartekin, gazetecilere yaptığı açıklamada 34 huzurevi sakini ve 20 personele aşı yapıldığını söyledi.

Huzurevi personelinin 14'er günlük karantina usulüne göre çalıştığını belirten Sartekin, "Her 14 günde test yaparak hizmet veriyoruz. Bugüne kadar kurumumuzda pozitif vakaya rastlanmadı. Aşı konusunda da tüm sakinlerimiz istekli, aşı olmalarına herhangi bir engel durumları yok." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakini 78 yaşındaki Sadık Ayçiçek de öncelikli grupta olduklarına sevindiğini, aşı uygulamasından memnun olduğunu dile getirdi.

Aşı olan Gülfidan Köle ve diğer huzurevi sakinleri de yetkililere teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Burdur'da huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması başladı - Son Dakika


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