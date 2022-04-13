Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

13.04.2022 00:57

Bir son dakika haberine göre Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi Burdur'un Bucak ilçesinde şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi Burdur'un Bucak İlçesinde Bucak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere yönelik iftar yemeği verildi.

Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi

Burdur'un Bucak İlçesinde Bucak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere yönelik iftar yemeği verildi. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, iftara katılan Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur ile birlikte ailelerin masalarını tek tek ziyaret etti. Vaktin gelmesi ile iftar duası yapılarak oruçlar açıldı. Yemekten sonra Kaymakam Tanrıkulu misafirlere "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi hep beraber idrak ediyoruz. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Bu vatan topraklarını biz kolay elde etmedik. Bugün sağlıklı nefes alıyorsak, huzurlu sofraları paylaşıyorsak, güneşin eksik olmadığı yemyeşil bir memlekette yaşıyorsak, tüm bunları, bu toprakları bizlere armağan eden bu toprakları bizler için koruyan atalarımıza, şehitlerimize, kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Ben bir kez daha kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi
Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi
Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

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Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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