Son dakika gündem: Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi - Son Dakika

Burdur'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde şehit yakınlarına ve gazilere iftar yemeği verildi

Burdur'un Bucak İlçesinde Bucak Kaymakamlığı tarafından şehit yakınlarına ve gazilere yönelik iftar yemeği verildi. Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, iftara katılan Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur ile birlikte ailelerin masalarını tek tek ziyaret etti. Vaktin gelmesi ile iftar duası yapılarak oruçlar açıldı. Yemekten sonra Kaymakam Tanrıkulu misafirlere "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi hep beraber idrak ediyoruz. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetlerinizi kabul eylesin. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz. Bu vatan topraklarını biz kolay elde etmedik. Bugün sağlıklı nefes alıyorsak, huzurlu sofraları paylaşıyorsak, güneşin eksik olmadığı yemyeşil bir memlekette yaşıyorsak, tüm bunları, bu toprakları bizlere armağan eden bu toprakları bizler için koruyan atalarımıza, şehitlerimize, kahraman evlatlarımıza borçluyuz. Ben bir kez daha kahramanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" şeklinde konuştu.