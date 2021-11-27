Üye Girişi
Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı

27.11.2021 12:13
Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı

Son dakika gelişmesine göre Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Mudanya İskelesi'nin Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından kullanılan kısmın üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi'nde olduğuna karar verdi.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Mudanya İskelesi'nin Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından kullanılan kısmın üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi'nde olduğuna karar verdi.

Bursa'da kullanım hakkı 1955 yılından itibaren Mudanya Belediyesi'ne ait olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen Mudanya İskelesi ile ilgili süren davada mahkeme, Mudanya Belediyesi'ni haklı buldu.

BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi'ne ait olduğu Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla da onaylandı.

Mahkeme, iskelenin devir kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla Mudanya Belediyesi'nin üst hakkı terkinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davanın reddine karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, davadan daha haklı çıktıklarını belirterek, "Geldiğimiz süreçte mücadelemiz sonuç verdi. Haksız kullanımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi'ne ecrimisil ödemekle yükümlü olacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine devredilen ve şu anda BUDO seferleri için kullanılan iskeleyle ilgili Mudanya Belediyesi'nin 29 yıllık üst hakkının kaldırılmasına yönelik mahkemeye başvurmuştu.

Mudanya Belediyesi ise Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen üst hakkının 29 yıllık süre dolmadan kaldırılamayacağını, Büyükşehir Belediyesi'nin tescil ve terkin ile ilgili dava açmaya hakkı olmadığını savunmuştu.

Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı

Mudanya Belediyesi, Mudanya İskelesi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı! 12:04 Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı! Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim! 12:00 Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına 11:17 Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Öğretmenin 08:58 Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! 08:52 İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! Mersin Barosu'ndan 07:26 Mersin Barosu'ndan "Müslüme'nin dedesi, biyolojik babası çıktı" haberine açıklama

Son Dakika Haberleri
12:04 Katiliyle bir ay önce barışmıştı! Barışmak da onu kurşunların hedefi olmaktan kurtaramadı!
12:01 Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı!
11:59 Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim!
11:52 Antalya'da eve girip Scotish cinsi kediyi çaldılar!
11:51 Armağan Çağlayan "Çok kilo almışsınız" diyen takipçisine "Eve giderken siz mi taşıyorsunuz?" diye yanıt verdi!
11:50 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!
11:33 Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?
11:29 Yaşar Okuyan'dan tartışma yaratacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmayacak!
11:25 Doç. Dr. Savaşçı'dan 'Nu' varyantı uyarısı
11:23 30 bin feette kalp krizi geçiren yolcuyu doktorlar hayata döndürdü
Patronun emekli olacağı için zam yapmadığı işçi dava açtı! Yargıtay işçiyi haklı buldu! Patronun emekli olacağı için zam yapmadığı işçi dava açtı! Yargıtay işçiyi haklı buldu!         
12:05
Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı! Cristiano Ronaldo soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tartıştı!         
12:02
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından mezarlıklar çıktı Günden güne kan kaybediyordu! Suları çekilen barajın altından mezarlıklar çıktı         
11:28
20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!         
10:58
Müslüme'nin anneannesi, iddialar sonrasında sessizliğini bozdu: Aklımı kaybedeceğim Müslüme'nin anneannesi, iddialar sonrasında sessizliğini bozdu: Aklımı kaybedeceğim         
10:29
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç ve cezalara yüzde 36 zam geliyor         
08:47
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 12:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bursa Bölge Mahkemesinden, BUDO iskelesi kararı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement