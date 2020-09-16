Son dakika gündem: BURSA Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: BURSA Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyor

Gelen son dakika haberine göre Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyorULUDAĞ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Dr. İbrahim İ.

Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyor

ULUDAĞ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, öğrencileri geleceğe hazırlamak için 9 ana başlık altında verdikleri yeni nesil derslerden olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Biz çocuğumuzu lise öğretimine duygusal zeka açısından inanılmaz bir donanım ile gönderiyoruz. Böylece çocuk hem sosyal hem de akademik anlamda ciddi bir adımı atmış oluyor" dedi.

Öğrencilerini hem sosyal hem de akademik anlamda geliştirmek için ilk kurulduğu günden itibaren yeni nesil dersler adı altında 9 farklı başlık ile öğrencilerini geleceğe hazırlayan Uludağ Koleji, öğrencilerin okul ve sosyal yaşamında derslerin artılarını görüyor. Yeni nesil derslerin çıkış noktasına anlatan Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi ve Uludağ Gelişim Akademisi Başkanı Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Dünya hızla değişiyor ve insanların bilgiye ulaşma, bilgiyi saklama gibi olanakları da ciddi derecede artıyor. Bugünün dünyasıyla ve biz yetişkinlerin gözüyle planlanmış bir eğitim programı aslında çok da çocuklarımıza hitap etmiyor. Bugün bir çocuk düşünün 10 yaşında. Bilgiye nasıl ulaşıyor? Elinde cep telefonundan dünyanın her yerinden istediği bilgiye ulaşabiliyor. İnternette paylaşıldıysa her türlü bilgiyi saniyeler içinde cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bu çocuk 10 yaşında olsun. Bugün neredeyse tüm çocukların elinde akıllı telefon var. Bunları bilgiye ulaşmak için kullanıyor. Peki bu 10 yaşındaki çocuk 30 sene sonra acaba bilgiye nasıl ulaşırdı? Bunu düşünebiliyor muyuz, hayal edebiliyor muyuz?" dedi.

Bu çocukların 30 yıl sonra 40 yaşında hangi mesleği icra ediyorsa onun profesyoneli olduğunu kaydeden Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Peki gelecekte onlar için ne değişmeyecek. Aslında yeni nesil derslerin ortaya çıkış noktası bu. 30 yıl sonra bugünün çocukları, geleceğin yetişkinleri ve profesyonelleri olarak neye ihtiyaç duyacaklar? Bilgiye ulaşmak zor değil, bilgiye ulaşmak çok kolay. Hatta çok daha kolaylaşacak. Ama 30 sene sonra o 10 yaşındaki çocuğun yine iletişim kurmaya ihtiyacı olacak. Yine beden dilini kullanacak. O çocuğun yine 40 yaşında konuşma becerisini geliştirmiş olması gerekecek. Zaman yönetimine ihtiyacı olacak. Yine problemlerle karşılaşacak ve problem çözme becerisini geliştirmiş olacak. 30 sene sonra yine felsefik bir bakış açısına, analitik bir düşünceye ihtiyacı olacak. Nezaket ve görgü kuralları onun önünde bütün zor kapıları açacak, çok önemli bir anahtar olacak. 30 sene sonra yine o çocuk okuma becerisine, yazma becerisine ihtiyaç duyacak. 30 sene sonra sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi liderlik ve yönetim becerisi olacak. işte bu 9 dersin ortaya çıkış nedeni geleceğin eğitimi bakış açısıdır. Çünkü gelecekte eğitim değişecek. Eğer biz bugün bu çocuklara geleceğin eğitimini sağlayacak bir platform yaratabilirsek, bu çocukların hem akademik, hem de sosyal başarılarından şüphe etmemize gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ TÜRKİYE'DE KULLANILMASI VE ÖĞRETİLMESİ

Türkiye'de ilk defa Uludağ Kolejin tarafından uygulamaya konan yeni nesil derslerin sonuçların çok güzel olduğunu ifade eden Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, sonuçları çocukların hem okul, hem de dışarıdaki gelişimlerinden, ailelerin aktarımlarından anladıklarını söyledi. Dr. Öztahtalı, "Burada amacımız şu. Sadece Uludağ Koleji'nde değil, Türkiye'de yeni nesil derslerin kullanılmasını, öğretilmesini istiyoruz. Biz buna öncüyüz ve ciddi sonuçlarını hem sosyal hem akademik başarı için inanılmaz derecede görüyoruz" diye konuştu.

'LİSE ÖĞRETİMİNE DUYGUSAL ZEKA AÇISINDAN DONANIM İLE GÖNDERİYORUZ'

Koleji kurulduğu günden itibaren yeni nesil dersleri birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar uyguladığını anlatan Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Birinci sınıfta İletişim Becerileri ve Beden Dili, bunun üzerine ikinci sınıfta Konuşma Becerileri dersini yapıyoruz. Üçüncü sınıfta Zaman Yönetimi, dördüncü sınıfta Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri. Düşünün sosyal barışın sosyal yaşamın gerçekten müzakere ile uzlaşma ile mutlu sonuçlanabileceğini biliyoruz ve çocuklarımıza dördüncü sınıfta müzakere etmeyi, yani konuşarak problemleri çözmeyi ve problemleri çözme becerisini geliştirerek hayata daha pozitif bir açıdan bakmayı öğretiyoruz. Beşinci sınıfın ilk yarısında Analitik Düşünce ve Felsefe (P4S). Çocuk hayata gerçekten analitik bir bakış açısı ile yaklaşıyor. Felsefik bir altyapı ediniyor. Bu dünyaya bakışını değiştiriyor. İkinci yarıyıla geldiğinde Nezaket ve Görgü Kuralları var. Hayatlarındaki birçok problemi sadece nezaket ve görgü kurallarını hayatının bir parçası haleni getirdiği için hiç zorlamadan ve zorlanmadan açabileceğini biliyor. Çocuk altıncı sınıfa geçiyor, süper okuma sistemi yani Okuma Becerileri dersi alıyor. Yedinci sınıfta yazma becerisi dersi alıyor. Yaratıcı Yazarlık. Sekizinci sınıfa geldiğinde yeni nesil derslerin zirvesine gelmiş oluyor artık. Etkili Liderlik ve Yönetim Becerileri. Biz oradan artık çocuğumuzu lise öğretimine duygusal zeka açısından inanılmaz bir donanım ile gönderiyoruz. Böylece çocuk hem sosyal hem de akademik anlamda ciddi bir adımı atmış oluyor" dedi.

TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLARIN KULLANIMINA HAZIR

Yeni nesil derslerin kaynak kitaplarını da kendilerinin yazdıklarının altını çizen Dr. Öztahtalı, Uludağ Gelişim Akademisi yayınlarından çıkan kitapları öğrenciler ile buluşturmaya başladıklarını söyledi. İlk üç kitabın hazır olduğunu ifade eden Dr. İbrahim İ. Öztahtalı, "Sadece bizim öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda satışı ve dağıtımı da yapılıyor. Zaman yönetimi, etkili liderlik ve yönetim becerileri, okuma becerisi ile Türkiye'deki çocuklarımızın kullanımına hazır" açıklamasında bulundu.

Son dakika gündem: BURSA Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyor

Türkiye, Uludağ, Çocuk, Nesil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BURSA Çocuklar hem akademik hem de sosyal olarak hayata hazırlanıyor - Son Dakika

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