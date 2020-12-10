Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı

10.12.2020 09:43
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı, System.String[]

Son dakika haber... BURSA'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler sırasında polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan denetimler sırasında polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere, kısıtlamayı ihlal ve çeşitli suçlardan toplam 14 bin 914 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiisinde uygulama yapan ekipler, Abdultalip K. yönetimindeki 16 LH 270 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde Abdultalip K.'nın izin belgesi olmadığı tespit edildi. Abdultalip K.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine 2 yıl el konulduğu ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı saptandı. Ayrıca Abdultalip K.'nin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda trafiği tehlikeye düşürerek araç kullanmak suçundan arandığı tespit edildi.

Ekipler, Abdultalip K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 TL ve trafiği tehlikeye düşürmek suçundan ise 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 11 bin 764 TL cezai işlem uyguladı. Gözaltına alınan Abdultalip K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterip, polis otosuna binmemek için uzun süre direndi.UYUŞTURUCUDAN ARANAN ZANLI KISITLAMAYA UYMAYINCA YAKALANDI

Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde ise uygulama yapan polis ekipleri, içinde müşteri bulunan bir taksiyi durdurdu. Ekipler, araçta yolculuk eden Uğur A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak izin belgesini göstermesini istedi. İş yerinden evinde döndüğünü iddia eden Uğur A.'nın tavırlarından şüphelenen ekipler taksiden inmesini istedi. Ekiplerin yaptığı incelemede Uğur A.'nın izin belgesi bulunmadığını ve yapılan GBT sorgusunda şüphelinin uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve temin etme suçundan arandığı tespit edildi. Sokağa çıkma yasağına uymayan Uğur A.'ya toplam 3 bin 150 TL ceza kesilerek gözaltına alındı.

ALI


Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı
Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Yıldırım, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa'da aranan 2 kişi, kısıtlama denetimlerinde yakalandı - Son Dakika


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