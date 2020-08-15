Son dakika gündem: Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisiyle bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesiyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi M.A'ya yönelik soruşturma kapsamında zanlıyla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle 5 kişi tespit etti.
Ekipler, ilçedeki farklı adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital dökümanlar ele geçirildi.
Olay
İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, evine düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti.