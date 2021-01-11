Son dakika gündem: Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı

11.01.2021 11:02
Son dakika gündem: Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı.

Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek, polisleri ölümle tehdit gözaltına alınan kadın serbest bırakılınca mahallede kendisini şikayet edenlere sopayla saldırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akgül Y. (41) ile mahalle sakinleri arasında gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Akgül Y., sokaktan topladığı taşları vatandaşların evlerine fırlatıp küfürler etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ELİNDEKİ ÇAYDANLIK İLE POLİS EKİPLERİNE DİRENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşların şikayetçi olması üzerine Akgül Y.'yi kadın polis eşliğinde gözaltına almak istedi. Ancak Akgül Y., eline aldığı çaydanlık ile polis ekiplerine direnerek, küfür ve hakaretlerini sürdürdü. Akgül Y., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere, "Kimi gözaltına alacaksın. Çarşıdan gömlek mi alıyorsun" diye tepki gösterdi. Polis ekiplerinin sabırlı bekleyişi ve Akgül Y.'yi defalarca uyarması ise dikkat çekti.

DOĞALGAZ BORUSUNU KESEREK, MAHALLEYİ HAVAYA UÇURMAK İSTEMİŞTİ

Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmak istemişti. Bölgeye gelen Bursagaz ekipleri, doğalgaz hattını kapatarak, olası bir facianın önüne geçmişti. Yaklaşık 1 saat boyunca ekiplere direnen Akgül Y., yine doğalgaz borusunu patlatarak, mahalleyi havaya uçurmak ile tehdit etti.

POLİSİ ÖLÜMLE TEHDİT EDEREK 'SENİ YAŞATMAM' DEDİ

Akgül Y., elindeki çaydanlığın, polis ekiplerinin başarılı hareketiyle ele geçirilmesiyle gözaltına alındı. Ekip aracına götürülen Akgül Y., resmi ekip aracını da tekmeledi. Bu sırada kelepçelenen Akgül Y., kendisini gözaltına alan polislere, "Sizinle görüşeceğiz, öldürürüm yaşatmam sizi, ben cezaevinde memuru yaktım siz kimsiniz" dedi. Gözaltına alınan Akgül Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Serbest kalmasının ardından mahallesine dönen kadın onu şikayet eden komşularına bu seferde sopayla saldırarak tehdit etti.

(İHA)

Doğalgaz, Polis, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı - Son Dakika


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