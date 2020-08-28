Son dakika gündem: Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Gölbaşı Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 92 kişiden oluşan ekiplerin 9 arazöz, 8 su ikmal, ilk müdahale ve hizmet aracı, 2 treylerin yanı sıra dozerle yapılan müdahaleye helikopterle destek sağlandı. Büyükşehir Belediyesi de 3 araç ve 10 personelle söndürme çalışmasına katıldı. Alevleri kontrol altına alan görevliler, soğutma çalışmasına başladı. Yangından zarar gören alanın büyüklüğü, bölgede yapılacak araştırma sonucu belirlenecek.

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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