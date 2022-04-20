Son dakika gündem: Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servisin geçişi sırasında patlama - Son Dakika

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Bursa- Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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