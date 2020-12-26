Son dakika gündem: Bursa'da kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye ceza - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye ceza
26.12.2020 15:32
Son dakika gündem haberine göre BURSA'da koronavirüs kısıtlamasına rağmen kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.
BURSA'da koronavirüs kısıtlamasına rağmen kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi. Ayrıca adli işlem başlatıldı.
Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi üzerindeki kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye gece yarısı düzenlenen baskında 9 kişi, alkol alıp kumar oynarken yakalandı. Toplam 28 bin 350 lira ceza uygulanan 9 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.
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