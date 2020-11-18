Son dakika gündem: Bursa'da kaybolan alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Jandarma ekipleri, yaptıkları çok yönlü aramalar neticesinde Çakir'i kırsal mahallenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

Yakınları tüm aramalarına rağmen yaşlı adamı bulamayınca durumu, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

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