Son dakika gündem: Bursa'da kimya fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen ay kimyasal ürün işlenen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin biri tutuklu 2 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, işçilerden Özkan Deniz'in öldüğü, 6'sının da yaralandığı patlamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Tutuklu sanık işletme müdürü Hasan Y. ile iş güvenliği müdürü Emir T. hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların iş güvenliğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucu olayın yaşandığı, Hasan Y'nin, bilirkişi raporları doğrultusunda, patlamadan korunma önlemleri çalışmasını süresinde ve yeni standarda göre yeniletmediği belirtildi.

Hasan Y'nin, fabrikadaki olası patlamaları engellemeye yönelik iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini eksik bıraktığı, kazanlarda emniyet sistemlerinde meydana gelebilecek arızada yedek sistemi ve kontrol mekanizmasını kurmadığı ve iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğuna iddianamede yer verildi.

İddianamede, Emir T'nin ise bilirkişi raporları doğrultusunda, iş yeri uygulamaları dahilinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin rehberlik, risk değerlendirmesi ve çalışma ortamı gözetimi görevleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını takip ederek zamanı dolan, yenilenmesi gereken hususları öneri tespit defterine yazmadığı aktarıldı.

Ayrıca Emir T'nin, bunları İş Sağlığı Güvenliği Kuruluna iletmediği ve yapılması yönünde işveren vekiliyle irtibata geçmediği, iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Ekim'de kimyasal ürün işlenen fabrikada meydana gelen patlamada işçi Özkan Deniz (42) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Hasan Y. tutuklanmış, Emir T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.