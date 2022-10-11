Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

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