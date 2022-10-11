Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

11.10.2022 20:26
Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde okulun 4. kat penceresinden düşerek yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenur Ongun (15), kendi okulu tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördüğü Mehmet Akif Ortaokulunda, 4. kattaki pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan, buradaki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı öğrenci kurtarılamadı.

Öğrencinin neden düştüğü araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) Lise öğrencisinden kötü haber geldi Lise öğrencisinden kötü haber geldi
Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:35 Hülya Avşar, kızı Zehra ve Mehmet Dinçerler hakkındaki aşk iddialarına sert çıktı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bursa'da okulun 4. kat penceresinden düşen öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement