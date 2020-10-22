Son dakika gündem: Bursa'da piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak sigara ürünleri bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da piyasa değeri 250 bin lira olan kaçak sigara ürünleri bulundu
22.10.2020 11:15
Son dakika haberleri: BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen 'kaçak sigara' operasyonunda, piyasa değeri 250 bin lira olan ürünler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
BURSA'da, polis ekiplerince düzenlenen 'kaçak sigara' operasyonunda, piyasa değeri 250 bin lira olan ürünler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, N.K.'nin kaçak sigara imalatı yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, salı günü N.K.'ye ait depo ve iş yerine baskın düzenledi. Baskınlarda yapılan aramalarda; piyasa değeri 250 bin lira olan içi doldurulmuş 124 bin 420 makaron, 38 bin gümrük kaçağı boş makaron ve 230 sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K. hakkında işlem başlatıldı.
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