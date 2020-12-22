Son dakika gündem: Bursa'da, sahte içkiden ölen kişinin son anları kamerada - Son Dakika

Son dakika gündem: Bursa'da, sahte içkiden ölen kişinin son anları kamerada

22.12.2020 10:06
Son dakika gündem: Bursa'da, sahte içkiden ölen kişinin son anları kamerada, System.String[]

Son dakika haberine göre BURSA'da sahte içkiden yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci'nin (62), zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği ve hastaneye kaldırıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

BURSA'da sahte içkiden yaşamını yitiren 4 kişiden biri olan Mehmet Süpürgeci'nin (62), zehirlendikten sonra esnaftan yardım istediği ve hastaneye kaldırıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Süpürgeci'nin sahte içki satın aldığı Uğur Kökkoparan'ı, cep telefonunun rehberine 'Etilci' diye kaydettiği ortaya çıktı.

Kentte son 5 günde, sahte içkiden zehirlenen 16 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39) ve Mehmet Süpürgeci (62) yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

YAKALANMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan'ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan'ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, dün Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu.

TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan'ın ifadelerinden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler'i de gözaltına aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever, Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SATICIYI 'ETİLCİ' DİYE KAYDETMİŞÖlenlerden Mehmet Süpürgeci'nin sahte alkolü temin ettiği şüphelilerden Uğur Kökkoparan ile telefon yazışmaları ortaya çıktı. Kökkoparan'ın Mehmet Süpürgeci'ye, cep telefonundan 13 Aralık günü, Günaydın abi. Birazdan göndereceğim siparişini mesajını yolladığı belirlendi.Siparişleri kurye ile dağıttığı saptanan Kökkoparan'ı, Süpügeci'nin telefon rehberine 'Etilci' diye kaydettiği görüldü.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERADAÖte yandan Mehmet Süpürgeci'nin zehirlenmesinin ardından, evinden sokağa çıktığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, içkinin etkisiyle bilincini kaybeden Mehmet Süpürgeci, evinin karşısındaki iş yerinin sahibinden yardım istiyor. Gelen sağlık ekiplerinin Mehmet Süpürgeci'ye ilk müdahalesini yapıp, ambulansa alındığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'GÖZLERİNİN GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Mehmet Süpürgeci'ye yardımcı olup sağlık ekibine haber verdiğini belirten esnaf Ercan Erdal, Mehmet Ağabey gece saat 4 sıralarında kapıya geldi. Sahte içki almış. Sahte içki aldığı için, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kapıyı çaldığında iş yerindeydim. Geldiğinde sarhoştu. Gözlerinin görmediğini söyledi. Hemen 112 ekiplerini aradım. 112 ekipleri geldi ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Maalesef sahte alkol insanları bu şekilde öldürüyor dedi.

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Alkol, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bursa'da, sahte içkiden ölen kişinin son anları kamerada - Son Dakika


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