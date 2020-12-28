Son dakika gündem: Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Duaçınarı Mahallesi Yeşilova Caddesi'ndeki bir çorbacının önünde bekleyen Çetin B. (26), henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Çetin B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.