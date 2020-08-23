Son dakika gündem: Bursa'da trafik kazası: 4 ölü 6 yaralı - Son Dakika

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edilirken, jandarma ve bölge trafik ekiplerinin

Aınan bilgiye göre, saat 21. 00 sıralarında Bursa Ankara karayolu Rüşdiye Mahallesi Mezitler Bölgesi yakınlarında, Eskişehir yönünden Bursa yönüne gelen bir araç

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:17

Kaynak: İHA

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