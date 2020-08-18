Son dakika gündem: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan Y.N, Y.N. ve Ö.D'nin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı.
Aramalarda, 3 kilo 220 gram sentetik uyuşturucu ve 100 tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.