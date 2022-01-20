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Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

20.01.2022 18:01

Son dakika gündem haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu ailenin evinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay Yenice Mahallesi Molla Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi.

Suriye uyruklu ailenin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından dolayı kimse yaralanmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

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Yangın, İnegöl, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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